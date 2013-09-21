Путін привітав "братній народ" Вірменії з Днем незалежності

"У привітанні голова російської держави високо оцінив успіхи, досягнуті Вірменією у вирішенні актуальних питань соціально-економічного, науково-технічного і культурного розвитку, зазначивши і зростання авторитету Республіки в міжнародних справах", - повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу Кремля.

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Путін також зазначив, що російсько-вірменські відносини вийшли на рівень партнерства і продовжують інтенсивно розвиватися. На думку президента, підсумки нещодавнього візиту Саргсяна до Москви це підтверджують.

Крім того, президент висловив надію, що двосторонні зв'язки між країнами будуть розширюватися, в тому числі в контексті приєднання Вірменії до Митного союзу. Це "безсумнівно відповідає корінним інтересам братніх народів двох країн", підкреслив Путін.