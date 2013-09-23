У Кенії розпочався штурм захопленого терористами ТЦ

07:09, 23 вересня 2013
Світ
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Кенійські сили безпеки почали наступ на позиції бойовиків, які утримують частину приміщень торгового центру в Найробі.

У Найробі почався штурм утримуваного терористами торгового центру

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Кореспондент агентства з місця подій заявляє про звуки стрільби і вибухи. Офіційних коментарів від влади поки не надходило, повідомляє Lenta.ru.

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Жертвами нападу на торговий центр стали щонайменше 68 людей. Угруповання «Аль-Шабаб», яка взяла на себе відповідальність за захоплення заручників, пояснила напад участю Кенії у військових операціях проти сомалійських ісламістів.

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