У Кенії розпочався штурм захопленого терористами ТЦ
07:09, 23 вересня 2013Світ
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Кенійські сили безпеки почали наступ на позиції бойовиків, які утримують частину приміщень торгового центру в Найробі.
У Найробі почався штурм утримуваного терористами торгового центру
Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Кореспондент агентства з місця подій заявляє про звуки стрільби і вибухи. Офіційних коментарів від влади поки не надходило, повідомляє Lenta.ru.
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Жертвами нападу на торговий центр стали щонайменше 68 людей. Угруповання «Аль-Шабаб», яка взяла на себе відповідальність за захоплення заручників, пояснила напад участю Кенії у військових операціях проти сомалійських ісламістів.
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