У Кенії розпочався штурм захопленого терористами ТЦ

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Кореспондент агентства з місця подій заявляє про звуки стрільби і вибухи. Офіційних коментарів від влади поки не надходило, повідомляє Lenta.ru.

На тему: ЗМІ: До нападу в Найробі причетні американці

Жертвами нападу на торговий центр стали щонайменше 68 людей. Угруповання «Аль-Шабаб», яка взяла на себе відповідальність за захоплення заручників, пояснила напад участю Кенії у військових операціях проти сомалійських ісламістів.