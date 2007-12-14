Путін і Лукашенко поговорять про Союзну державу

Президент Росії Володимир Путін прибув у четвер увечері до білоруської столиці. Раніше Кремль повідомив, що на порядок денний не винесено питання про підписання конституційного акту Союзної держави Росії та Білорусі. Однак канцелярія білоруського президента Олександра Лукашенка повідомила, що на зустрічі обговорюватиметься проект конституційного договору. Оглядачі у Москві не виключають, що Путін після завершення своїх президентських повноважень у березні наступного року може очолити Союзну державу Росії та Білорусі. Напередодні мінська міліція розігнала близько 200 демонстрантів, які зібралися в центрі міста, щоб висловити протест проти можливого об’єднання Білорусі з Росією.

Німецька хвиля