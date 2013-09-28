У Пакистані вранці знову стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів знаходився у 96 кілометрах на північний схід міста Аваран, осередок землетрусу залягав на глибині 14,8 кілометра, повідомляє РІА Новости з посиланням на Геологічну службу США.

За даними агентства Сіньхуа, магнітуда землетрусу склала 7,4.

Потужний землетрус магнітудою 7,7 сталося 24 вересня у південно-західній пакистанській провінції Белуджистан. Кількість жертв, за останніми даними, склала не менше 515 осіб. Були зафіксовані 15 афтершоків, магнітуда найпотужнішого з яких склала 5,9.

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Головний міністр провінції Белуджистан Абдул Балодж оголосив в окрузі Аваран надзвичайний стан. На допомогу рятувальникам були направлені військові та прикордонники.