Венесуела видворить з країни військового аташе США

Причиною такого рішення стали, за словами Н.Мадуро, спроби дестабілізувати ситуацію у Венесуелі. "У нього є 24 години, щоб покинути Венесуелу", - сказав віце-президент, повідомляють РІА Новости.

Н.Мадуро уточнив, що дель Монако намагався добути у венесуельських військових інформацію про ситуацію в збройних силах, а також запропонувати їм можливі варіанти участі у дестабілізації становища в країні.

Віце-президент очолив сьогодні засідання уряду Венесуели після того, як напередодні міністр зв'язку і інформації Ернесто Вільєгас констатував погіршення стану здоров'я Уго Чавеса, у якого виявили нову інфекцію, і погіршилося функціонування дихальної системи.