У Житомирі безпритульні діти зіпсували свято місцевій владі

У Житомирі з нагоди 1125-літнього ювілею на центральній площі міста - Соборній - презентували городянам Ріг достатку з 1125-ти бубликів, булочок та рогаликів загальною вагою у 35 кілограмів.

Як передає кореспондент УНІАН, довжина цього кулінарного шедевра 3 метри, у діаметрі він 60 сантиметрів. На його виготовлення знадобилося 25 кілограмів борошна, більше 100 яєць, 25 кілограмів цукру та 5 кілограмів сухого молока.

Під час презентації Рогу достатку, про який місцеві ЗМІ оголосили городянам заздалегідь, до нього несподівано хаотично кинулися безпритульні діти, що певною мірою зіпсувало святковий настрій представникам міської влади.

Цими вихідними Житомир відзначає 1125-річчя від дня свого заснування.