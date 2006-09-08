Уряд зробить все, щоб Центри для безпритульних дітей були по всій Україні

Віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК запевняє, що уряд зробить все для відкриття по всій Україні центрів для безпритульних дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, про це Д.ТАБАЧНИК заявив сьогодні під час відвідання майбутнього Центру для безпритульних дітей „Наші діти”, де побував разом з Її Величністю Королевою Швеції Сільвією.

Будівництво київського Центру реалізується завдяки зусиллям „Німецько-Польсько-Українського Товариства”, українських меценатів та проходить під патронатом її Величності.

„Ми вітаємо Її Величність на щирій український землі не лише як Королеву дружньої нам держави, а як засновника всесвітнього фонду „Дитинство”, що захищає права знедолених дітей в багатьох країнах світу”, – зазначив Д.ТАБАЧНИК. „Мені приємно, що сьогодні ми всі є учасниками прекрасної гуманної справи – створення пілотного проекту Центру надання допомоги безпритульним дітям „Наші діти”, – сказав він.

Водночас Д.ТАБАЧНИК відзначив зворушливість візиту: „Представники шведського Королівського дому, які могли б проводити своє життя в інший спосіб, приїхали в звичайний район Києва, аби на родинні кошти допомогти будівництву Центру „Наші діти”.

Крім того, віце-прем‘єр високо оцінив внесок в реалізацію проекту голови правління „Німецько-Польсько-Українського Товариства” Барбарою Марією МОНГАЙМ. „Особливого значення цьому проекту надає підтримка міжнародного „Німецько-Польсько-Українського Товариства” очолювана вельмишановною пані Барбарою”, – наголосив Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем‘єр запевнив присутніх, що уряд України зробить все необхідне, щоб подібні центри були не поодинокими. „Проект прекрасний, я думаю, він буде не останнім в Києві. Спільними зусиллями ми зрушимо цю справу з місця, і подібні центри з’являться по всій Україні”, – зазначив він.

Водночас Д.ТАБАЧНИК звернувся до місцевої влади та попросив якнайшвидше затвердити Положення про будинок і завершити всі необхідні процедурні оформлення документів.

На завершення Д.ТАБАЧНИК подякував всім, хто причетний до будівництва Центру сімейного типу. „Ваша Величносте, прийміть найщиріші слова подяки за тепло Вашого серця, яке Ви щедро даруєте українським дітям. Хочу також подякувати спонсорам, будівельникам, архітекторам, всім, хто бере участь у цій гуманній і благородній справі”, – сказав віце-прем‘єр-міністр України.

Довідка УНІАН. 7 вересня в Україну з візитом прибули Королева Швеції Сільвія зі своєю молодшою дочкою Принцесою Мадлейн. Королева Швеції прибула в Україну як засновник та почесний голова Всесвітнього фонду «Дитинство» з метою участі в заходах Міжнародної організації з міграції.

Центр “Наші діти”, що отримує підтримку Фонду Королеви Швеції, - це експериментальний проект, започаткований «Німецько-польсько-українським товариством» із штаб-квартирою у Берліні, заснований польським економістом Барбарою Марією МОНГАЙМ в 1996 р. на підтримку демократичних, соціальних та економічних реформ у країнах Східної Європи в дусі добросусідської солідарності. До проекту залучаються експерти як державного, так і приватного секторів для влаштування дітей у групи сімейного типу з використанням методів, які в Україні застосовуються вперше.

По закінченні відновлювальних робіт Центр “Наші діти”, що розміщується у колишньому дитсадку №233 Дніпровського району столиці, стане постійним домом для 80 дітей вулиці.