Казахські прикордонники зловили 11 російських браконьєрів

У казахстанському секторі Каспійського моря затримано 11 браконьєрів з Росії. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на місцеві ЗМІ.

Порушників помітив екіпаж прикордонного вертольота МІ-8. Вони пересувалися на чотирьох швидкохідних човнах типу «байда», на вимогу зупинитися не реагували і намагалися втекти.

Браконьєрів затримали із застосуванням зброї, але ніхто з них не постраждав. Документів, що засвідчують особу, у порушників при собі не було, проте прикордонники з'ясували, що зловмисники є громадянами Росії - жителями Дагестану і Астраханської області. У них вилучили 5,5 тисячі метрів сітей, 62 риби осетрових порід, трьох живих і одного мертвого тюленя.

На даний час вирішується питання про застосування до затриманих кримінальної та адміністративної відповідальності.

Росія вже кілька років не веде видобутку осетрових на Каспії, у той час, як в Казахстані діють лише обмеження на рибну ловлю. У найближчі місяці повну заборону на вилов осетра можуть ввести всі прикаспійські країни.