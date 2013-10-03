Понад 40 осіб у Китаї стали жертвами диких ос

За даними місцевої влади, в цьому році оси нападали на людей вже більше 1 тис. разів. Лікарі повідомили китайським ЗМІ, що у вжалених людей спостерігаються збої в роботі серця і ураження дихальних шляхів. Медики попереджають, що якщо відразу кілька ос кусають людину, то смерть може наступити протягом 1,5 годин.

У селах оси часто нападають на людей, які збирають врожай. Китайські газети наводять випадок одного з фермерів, який намагався відігнати рій комах від своєї дружини з дитиною. В результаті чоловік сам потрапив до лікарні з безліччю укусів, а його дружина і син померли .

Читайте також: На Рівненщині лісника до смерті закусали шершні

Найбільша смертність після нападу ос спостерігається у віддалених районах КНР, де медики не встигають допомогти постраждалим. Адміністрація провінції Шеньсі мобілізувала на боротьбу з осами пожежних, які знищують гнізда комах.

Ті, що вижили після сильних укусів ос часто стають інвалідами і втрачають працездатність. За словами експертів, особлива агресивність ос викликана змінами екологічної обстановки в регіоні. Хоча й самі по собі ці комахи досить агресивні, особливо влітку і восени.