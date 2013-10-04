Ірландці вирішують, чи ліквідувати Сенат

В Ірландії відбувається референдум, результати якого вирішать долю верхньої палати парламенту країни – Сенату.

Як передає "Радіо Свобода", урядова коаліція закликає до скасування Сенату, аргументуючи це тим, що його утримання щорічно обходиться платникам податків у 20 млн євро.

Опозиція виступає проти скасування верхньої палати парламенту, заявляючи, що це призведе до зростання повноважень уряду.

У голосуванні беруть участь близько 3 млн. громадян Ірландії.

До складу Верхньої палати парламенту входять 60 сенаторів. 11 із них призначаються прем'єр-міністром, шістьох обирають випускники провідних університетів країни. Решта 43 члени Верхньої палати обираються депутатами нижньої палати парламенту, діючими сенаторами і членами місцевих рад.