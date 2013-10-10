У Москву до Сноудена прилетів батько

У повідомленні уточнюється, що літак, на борту якого перебував Лон Сноуден, приземлився в аеропорту «Шереметьєво» близько 7:50 за московським часом. Зустрічати Сноудена-старшого приїхав адвокат Анатолій Кучерена, який допомагав його синові. У той же час сам Едвард Сноуден, за словами кореспондента телеканалу «Росія 24», в аеропорт не приїхав, повідомляє РІА Новости.

Раніше в пресі з'явилася інформація, що разом зі Сноуденом-старшим в Росію має намір прилетіти його адвокат Брюс Фейн, який також отримав російську візу, проте в повідомленні телеканалу юрист не згадується.

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Лон Сноуден і Брюс Фейн раніше заявили, що в них не було можливості поговорити з Едвардом Сноуденом відтоді, як той виїхав із США. Кучерена вислав їм запрошення до Росії, і в серпня 2013 обидва отримали російські візи. Кучерена раніше не виключив, що до американця можуть також приїхати його мати, бабуся і дідусь.