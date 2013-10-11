У Сирії в ході каральної операції вбили 190 мирних жителів - HRW

Про це повідомляє в п'ятницю правозахисна організація Human Rights Watch (HRW).

У доповіді правозахисників говориться, що в операції, яка почалася 4 серпня в провінції Латакія, брали участь бойовики п'яти угруповань і в тому числі пов'язані з "Аль-Каїдою" - "Фронт ан-Нусра", "Ісламська держава Іраку і Леванту", а також "Джейш-аль-Мухаджірін валь-Ансар", майже повністю складається з іноземців, повідомляє РИА Новости.

Дії угруповань фінансувалися приватними "спонсорами" з держав Перської затоки. Метою бойовиків стали населені пункти з компактним проживанням алавітів, лояльних до влади Сирії. Із загального числа вбитих щонайменше 67 осіб були показово страчені бойовиками.

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"Ці беззаконня не були витівками окремих бойовиків. Це добре координована і розрахована операція проти мирного населення в цих населених пунктах", - заявив директор HRW по Близькому Сходу Джо Сторк. У документі наголошується, що факти вказують, що мова йде про військові злочини і злочини проти людяності.

У Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт, що забрав, за даними ООН, життя понад 100 тисяч людей. Урядовим військам протистоять загони бойовиків, що належать до різних збройним формуванням, в яких, в тому числі, діють іноземні найманці.