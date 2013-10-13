Франція скасувала міжнародні військові навчання

Навчання під назвою «Джібутійскій лев» включали в себе операцію з висадки великого десанту на африканське узбережжя. У маневрах передбачалася участь десяти кораблів Королівських ВМС, близько 1,5 тис. бійців елітних підрозділів британського спецназу, пише Russia Today з посиланням на The Sunday Times.

Проте днями військове керівництво Франції попередило Великобританію про те, що відмовляється від участі в маневрах через нестачу фінансування. Після цього британське командування також вирішило відмовитися від проведення навчань, підготовка до яких тривала два роки.

Читайте також: Обама скасував спільні військові навчання і засудив насильство в Єгипті

Як зазначає Mail On Sunday, звістка про скасування навчань прийшла, коли близько 1,5 тисяч британських військових вже перебазувалися в район Червоного моря і витратила на паливо для кораблів близько £ 1 млн. Передислокація суден до Оманської затоки, де в терміновому порядку були організовані нові вчення для ВМС Сполученого Королівства, обійдеться приблизно в таку ж суму.