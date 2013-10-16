Бразилія хоче дізнатися у Сноудена більше про урядове шпигунство

Представник управління розвідки федеральної поліції Бразилії Жозе Альберту Фрейтас заявив у вівторок, що його відомство планує поспілкуватися з екс-співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом, щоб отримати деталі про шпигунство за системами зв`язку уряду країни, передає РІА Новости.

Раніше із матеріалів, оприлюднених Сноуденом, стало відомо, що США спільно з Канадою займалися шпигунством проти бразильського міністерства гірничодобувної промисловості та енергетики. Зокрема, канадське Агентство з безпеки комунікацій (CSEC) цікавилося схемами зв`язку міністерства, в тому числі телефонного зв`язку, електронної пошти та мережі інтернет. Також співробітники відомства вели перехоплення телефонних переговорів і електронної переписки чиновників за допомогою спеціальної програми Olympia.

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За повідомленнями ЗМІ, Фрейтас разом з комісією сенату з розслідування фактів надає великого значення бесіді з екс-співробітником американських спецслужб. "Поговорити зі Сноуденом - це пріоритет нашого розслідування, ми заручники цього спілкування зі Сноуденом, тому що це єдиний шлях просунутися (у розгляді), він міг би технічно сприяти нашій роботі", - заявив Фрейтас.

Представник сенатської комісії Рікарду Феррако повідомив у свою чергу, що на четвер намічена зустріч членів комісії в посольстві Росії в Бразілії, щоб запросити про дозвіл на проведення відео-конференції зі Сноуденом, що отримав тимчасовий притулок у РФ .

Кілька днів тому у зв`язку з скандалом, що розгорівся шпигунським скандалом президент Бразилії Ділма Руссефф оголосила про створення спеціальної системи захисту від шпигунства для електронної пошти, яку використовують органи влади країни.