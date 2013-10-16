Хілларі Клінтон оштрафували в Лондоні за неправильне паркування

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на американські ЗМІ, інцидент стався минулої п'ятниці у центрі британської столиці - біля будівлі Королівського інституту міжнародних відносин, відомого також як "Чатем-Хаус". Клінтон прибула до "Чатем-хаус" на вручення присудженої їй престижної премії, лауреатом якої вона стала цього року.

Вартість паркування у цьому місці становить 3,3 фунта стерлінгів (5,2 долара) на годину. За даними ЗМІ, сріблястий "Мерседес" колишнього держсекретаря США простояв біля будівлі без оплати приблизно 45 хвилин. Після цього до нього підійшов інспектор і, незважаючи на протести співробітників охорони Клінтон, виписав штраф у розмірі 80 фунтів стерлінгів (127 доларів).

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За словами присутнього під час суперечки фотографа одного з британських видань, охоронець Клінтон "сердито розмахував руками" і показував паркувальнику своє посвідчення. Проте вартовий порядку був незворушним і поклав виписану квитанцію на скло автомобіля Клінтон.

Коментуючи інцидент, представник британської влади висловив сподівання, що Клінтон зрозуміє, що "правила - одні для всіх, незалежно від того, яке становище людина має на світовій арені".

За даними британських ЗМІ, за останні 10 років дипломати в Лондоні не заплатили штрафів за неправильне паркування на 112 млн доларів. Найбільш злісними неплатниками є американці: на їх частку припадає 12 млн. доларів з цієї суми.