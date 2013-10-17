Кримські астрономи відкрили астероїд, що може зіткнутися із Землею
08:58, 17 жовтня 2013Суспільство
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Астрономи Кримської астрофізичної обсерваторії відкрили 410-метровий астероїд, який може зіткнутися із Землею
Астероїд може зіткнутися з Землею
Як повідомляє Газета.Ru з посиланням на працівників обсерваторії, зокрема, вдалося встановити, що мала планета 2013 TV135 належить до потенційно небезпечних астероїдів через те, що мінімальна дистанція між її орбітою і орбітою нашої планети становить близько 1,7 мільйона кілометрів.
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Ученим вдалося розрахувати траєкторію польоту цього небесного тіла і з'ясувати, що шанс його зіткнення із Землею 26 серпня 2032 року становить 1 до 63 тисяч.
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