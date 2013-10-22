Серед загиблих та постраждалих під час теракту у Волгограді українців немає

Про це УНІАН повідомили у Генеральному консульстві України у Ростові-на-Дону, до консульського округу якого входить Волгоградська область Росії.

«Станом на 9.30 мск, за інформацією оперативного штабу, серед загиблих та постраждалих у теракті у волгоградському автобусі громадян України немає. Ми продовжуємо відслідковувати ситуацію», - повідомили у консульстві.

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня внаслідок теракту в автобусі у Волгограді постраждали 43 людини, з них шестеро загинули, 30 госпіталізовані, семеро отримали медичну допомогу амбулаторно.