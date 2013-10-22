Серед загиблих та постраждалих під час теракту у Волгограді українців немає
09:40, 22 жовтня 2013Світ
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Громадян України немає серед загиблих та постраждалих під час теракту у Волгограді.
Внаслідок теракту у Волгограді постраждали 43 людини / Фото: МНС Росії
Про це УНІАН повідомили у Генеральному консульстві України у Ростові-на-Дону, до консульського округу якого входить Волгоградська область Росії.
«Станом на 9.30 мск, за інформацією оперативного штабу, серед загиблих та постраждалих у теракті у волгоградському автобусі громадян України немає. Ми продовжуємо відслідковувати ситуацію», - повідомили у консульстві.
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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня внаслідок теракту в автобусі у Волгограді постраждали 43 людини, з них шестеро загинули, 30 госпіталізовані, семеро отримали медичну допомогу амбулаторно.
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