У Сирії воюють близько трьох тисяч вихідців із СНД

Про це УНІАН повідомили у Московському ісламському університеті з посиланням на верховного муфтія Сирії Ахмада Бадреддіна Хассуна, що відвідав це навчальний заклад.

За його даними, серед бойовиків, що беруть участь у громадянській війні в Сирії на стороні опозиції, налічується не менш як 2 тисячі вихідців із Росії, з них переважна більшість - з Північного Кавказу. За словами муфтія, загальна чисельність вихідців з інших країн СНД, що воюють в Сирії, наближається до 1,3 тисячі осіб.

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Муфтій звернув увагу на те, що існує величезна небезпека розділення сирійського суспільства за релігійною ознакою, зокрема усередині ісламу. Він підкреслив, що кожен мусульманин повинен позиціонувати себе, в першу чергу, як мусульманин, а не як прихильник тієї чи іншої гілки ісламу.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку Микола Бордюжа заявив, що сотні осіб із країн ОДКБ і Європи воюють у Сирії як найманці проти влади цієї країни. При цьому про участь громадян України інформації немає.

Протистояння в Сирії не припиняється з березня 2011 року. Жертвами конфлікту стали понад 100 тисяч громадян.