Британська розвідка намагається уникнути звіту про свою діяльність

Британський центр урядового зв'язку прикладає всі можливі зусилля, щоб уникнути майбутнього публічного звіту глави відомства, а також намагається звести до мінімуму можливі звинувачення. Газета The Guardian опублікувала нові викриття Едварда Сноудена, згідно з якими, британська спецслужба у своїй діяльності вийшла далеко за рамки закону, пише Russia Today.

В опублікованих у газеті матеріалах йдеться, що британський ЦПЗ тісно співпрацював зі своїми американськими колегами. ЦПС і АНБ вели спільну стеження за громадянами європейських держав. Крім того, в публікації йдеться про секретні бази американців на Близькому Сході, яка перехоплювала електронну переписку, інтернет-трафік і інформацію про телефонні розмови в регіоні.

ЦПЗ робить все можливе, щоб звести до мінімуму можливі звинувачення у створенні широкомасштабних перехоплюючих програм, приховати факт співпраці з телекомунікаційними компаніями, які допомагали спецслужбам стежити за абонентами і користувачами по всьому світу, а також співпраця з міністерством внутрішніх справ країни .

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7 листопада в Великобританії відбудеться виступ глав трьох британських спецслужб перед профільним парламентським комітетом у відкритому режимі. Сесія транслюватиметься на сайті британського парламенту, щоправда, із затримкою в кілька хвилин.

У зустрічі візьмуть участь Джон Соерс, керівник Секретної розвідувальної служби, відомої як MI6, Ендрю Парку, генеральний директор Служби безпеки, відомої як MI5, і Йен Лоббан, директор Центру урядового зв'язку.

Керівникам спецслужб доведеться відповісти на всі, які хвилюють суспільство, питання. У зв'язку з чим, ЦПЗ відчайдушно намагається звести кількість можливих претензій до мінімуму.