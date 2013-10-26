Британська розвідка намагається уникнути звіту про свою діяльність
Британський центр урядового зв'язку прикладає всі можливі зусилля, щоб уникнути майбутнього публічного звіту глави відомства
Британський центр урядового зв'язку прикладає всі можливі зусилля, щоб уникнути майбутнього публічного звіту глави відомства, а також намагається звести до мінімуму можливі звинувачення. Газета The Guardian опублікувала нові викриття Едварда Сноудена, згідно з якими, британська спецслужба у своїй діяльності вийшла далеко за рамки закону, пише Russia Today.
В опублікованих у газеті матеріалах йдеться, що британський ЦПЗ тісно співпрацював зі своїми американськими колегами. ЦПС і АНБ вели спільну стеження за громадянами європейських держав. Крім того, в публікації йдеться про секретні бази американців на Близькому Сході, яка перехоплювала електронну переписку, інтернет-трафік і інформацію про телефонні розмови в регіоні.
ЦПЗ робить все можливе, щоб звести до мінімуму можливі звинувачення у створенні широкомасштабних перехоплюючих програм, приховати факт співпраці з телекомунікаційними компаніями, які допомагали спецслужбам стежити за абонентами і користувачами по всьому світу, а також співпраця з міністерством внутрішніх справ країни .
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7 листопада в Великобританії відбудеться виступ глав трьох британських спецслужб перед профільним парламентським комітетом у відкритому режимі. Сесія транслюватиметься на сайті британського парламенту, щоправда, із затримкою в кілька хвилин.
У зустрічі візьмуть участь Джон Соерс, керівник Секретної розвідувальної служби, відомої як MI6, Ендрю Парку, генеральний директор Служби безпеки, відомої як MI5, і Йен Лоббан, директор Центру урядового зв'язку.
Керівникам спецслужб доведеться відповісти на всі, які хвилюють суспільство, питання. У зв'язку з чим, ЦПЗ відчайдушно намагається звести кількість можливих претензій до мінімуму.