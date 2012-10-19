Британські спецслужби шукають працівників з досвідом комп'ютерних ігор

Як повідомляє AFP, про це заявив міністр закордонних справ країни Вільям Хейг в своїй промові в Блетчлі-Парк, - особняку на півдні Англії, де в роки Другої світової війни була організована операція по злому шифрів німецької машини "Енігма".

Вільям Хейг повідомив, що Центр урядового зв'язку, що розташовувався під час війни в Блетчлі-Парку, набирає сто молодих людей без університетської освіти для боротьби з кібератаками і забезпечення державної безпеки в мережі Інтернет. Передбачається, що нові співробітники пройдуть дворічне навчання в галузі зв'язку, безпеки та інженерної справи.

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Хейг заявив, що перед Великобританією варто все зростаюча загроза злочинів в інтернеті і комп'ютерних атак, - не менш серйозна, ніж ті, з якими країна зіткнулася під час Другої світової війни. За словами міністра, боротися з ними і зберігати провідну роль Великобританії в галузі кібербезпеки повинні саме молоді фахівці з "покоління Xbox", що виросли "у світі соціальних медіа, глобальної мережі та інтерактивних ігор".

Урядові ресурси Великобританії, зазначає Лента.ру, раніше неодноразово піддавалися кібер-атакам.