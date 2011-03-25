Британські спецслужби поділяться досвідом з українськими податківцями

З 27 березня до 2 квітня 2011 року делегація представників ГНС України на чолі з першим заступником голови Комісії з проведення реорганізації ДПС України, першим заступником голови ДПС України - начальником податкової міліції Андрієм Головачем здійснить офіційний візит до Лондона для набуття передового досвіду організації і роботи служби Її Величності з податкових і митних питань Великобританії. Про це повідомили в прес-центрі Державної Податкової Служби України.

Під час візиту українські податківці ознайомляться із законодавчими актами, які регулюють питання боротьби з податковими правопорушеннями у Великобританії і країнах Європейського Союзу, вивчать практику боротьби місцевих правоохоронних органів із злочинами у сфері оподаткування, обговорять теми обміну інформацією і розвитку співпраці у сфері боротьби з економічною злочинністю.

«Подібні заходи сприятимуть плідній співпраці між відповідними органами України, Великобританії і країн ЄС в боротьбі із злочинами у сфері оподаткування, а також підвищенню ефективності протидії транскордонної злочинності» – йдеться у повідомленні відомства.

«Придбаний досвід допоможе проведенню адміністративної реформи податкової служби України, і буде використаний в практичній діяльності підрозділів податкової міліції для підвищення ефективності роботи щодо детінізації економічних процесів і забезпечення стабільного наповнення державного бюджету» - вважає Андрій Головач.