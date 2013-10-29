Через бюджетну кризу Пентагон хоче скоротити аналітика, що передбачив розпад СРСР

У своєму офісі в глибині Пентагону, Ендрю Маршалл пережив холодну війну, незліченні військові конфлікти і 10 президентських виборов. За всю його кар'єру в США змінилося 13 міністрів оборони, з якими аналітик зміг знайти спільну мову. Але чи зможе він пережити секвестр, запитує The Washington Post.

Видання пише, що 92-річний Маршалл вважається таємничої фігурою в колах національної безпеки США. Йому дали прізвисько "майстер Йода" - на честь героя епопеї "Зоряні війни".

Ендрю Маршалл очолює Управління загального аналізу Пентагону, яке розробляє військову стратегію Америки на десятиліття вперед. За всю свою кар'єру аналітик передбачив розпад СРСР, збільшення ролі Китаю і використання роботів у військових операціях.

Але на сьогоднішній день, через бюджетну кризу в США, доля аналітичного центру Пентагону невідома. На його утримання йде 10 мільйонів доларів на рік з 525 мільярдів, які надаються Пентагону.

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Якими саме дослідженнями займається Маршалл - невідомо, більшість його робіт засекречено. Аналітик підпорядковується безпосередньо міністру оборони США.

За словами колишнього високопоставленого співробітника міністерства оборони, якого цитує видання на правах анонімності, не існує способу визначити, наскільки важлива діяльність Маршалла для Америки.

Але тим не менш, заява про те, що 92-річного аналітика можуть відправити у відставку, викликало негативну реакцію у його прихильників. Деякі конгресмени від обох партій на знак протесту написали листа міністру оборони США Чаку Хейгелу. А колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд написав у Twitter, що закриття аналітичного центру було б "серйозною помилкою", і похвалив Маршалла розробку військової стратегії Америки протягом 40 років.

Видання пише, що знайомі Маршалла заявляють, що "його розум гострий, як ніколи".

"У нього відкрилося навіть не друге, а третє дихання", - сказав професор з Каліфорнії Джон Аркіла, який знає аналітика не один десяток років.

Востаннє Управління загального аналізу Пентагону намагалися закрити 20 років тому, але тоді колеги відстояли Маршалла, уточнює видання.