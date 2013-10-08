Пентагон припинив виплати допомог сім'ям загиблих при виконанні

За даними міністерства, глава Пентагону Чак Хейгел у понеділок провів зустріч з керівниками департаментів, на якій обговорювалися наслідки бюджетної кризи. Хейгел підтвердив, що цивільні службовці відомства на цьому тижні зможуть повернутися на робочі місця.

"Незважаючи на вихід з вимушених відпусток більшості цивільних службовців та відновлення багатьох робіт в міністерстві, ряд важливих програм залишаються припиненими, повідомляє РІА Новости.

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Наприклад, міністерство не має зараз повноважень платити допомогу сім'ям загиблих при виконанні. Зазвичай 100 тисяч доларів готівкою виплачуються протягом трьох днів після смерті ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, заблоковано додаткове фінансування для низки розвідувальних і тренувальних програм.

Конгрес США не зміг узгодити бюджетний закон до початку нового фінансового года 1 жовтня: контрольована республіканцями палата представників вимагала включити в документ пункт про скасування реформи охорони здоров'я. 1 жовтня припинилося фінансування держустанов. У Пентагоні проблеми з фінансуванням торкнулися близько 400 тисяч цивільних службовців.