Німеччина і Бразилія запропонували Генасамблеї ООН проект резолюції проти шпигунства

Німеччина та Бразилія закликали Генеральну асамблею ООН прийняти резолюцію про захист права на приватне життя в епоху цифрових технологій.

Як повідомляє BBC Україна, проект резолюції закликає покласти край надмірному стеженню, відзначаючи, що незаконний збір даних є серйозним втручанням у приватне життя.

Влада Бразилії та Німеччини була обурена публікаціями про масштаби американської програми стеження, що були побудовані на документах, переданих ЗМІ колишнім працівником Агентства національної безпеки США Едвардом Сноуденом.

Згідно з цими даними, американська розвідка мала доступ, серед іншого, до електронної пошти і телефонних розмов Президента Бразилії Ділми Руссеф і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Проект резолюції, в якій не згадано конкретні країни, обговорять у так званому третьому комітеті Генасамблеї ООН, який займається соціальними, гуманітарними та культурними питаннями.

У документі міститься заклик до всіх країн захищати право на приватне життя, гарантоване міжнародним законодавством.

Хоча резолюції Генасамблеї ООН не накладають прямих зобов'язань, вони можуть мати значний моральний і політичний вплив, якщо отримають достатню підтримку.