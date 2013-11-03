У Малі вбили двох французьких журналістів - МЗС Франції

Президент Франції Франсуа Олланд висловив обурення з цього приводу, назвавши вбивство «мерзенним», повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляє РІА Новости, на вбивство журналістів вже відреагувала РБ ООН.

«Члени РБ ООН нагадали, що відповідно до міжнародного гуманітарного права журналісти, професійні співробітники ЗМІ і їх персонал, зайняті небезпечною роботою в районах збройних конфліктів, вважаються цивільними особами і повинні користуватися повагою і захистом», - наголошується в заяві РБ ООН.

Околиці малійського міста Кідаль, неподалік кордону з Алжиром, де сталося вбивство, є місцем, де живе народ туарегів і де зародився сепаратистський «Національний рух туарегів за визволення Азаваду», як вони називають свої традиційні землі на півночі Малі.

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Цей рух навесні минулого року односторонньо проголосив «незалежну державу Азавад» на північних майже двох третинах території Малі, але потім відмовився від цих претензій, коли контроль над практично всім цим регіоном перехопили ісламісти, частина яких пов’язана з терористичною мережею «Аль-Каїда». На початку цього року війська Франції, введені в Малі на прохання уряду країни, колишньої французької колонії, повернули урядові владу в більшій частині півночі держави, ісламісти відступили в пустелю, що займає значну територію.