У Греції затримали судно зі зброєю, яке йшло з України

Берегова охорона Греції 8 листопада затримали судно під прапором Сьєрра-Леоне із нелегальним вантажем зброї. Судно, як повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse, йшло з України .

На борту судна було виявлено близько 20 тисяч автоматів Калашникова, а також інша зброя і боєприпаси. При цьому екіпаж не зміг надати документів на вантаж.

Судно було відбуксовано до порту острова Родос, де капітана і сімох членів команди помістили під арешт.

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Куди направлялася судно, поки не встановлено. Як пише ANA з посиланням на свої джерела, судно могло йти до турецького порту Іскендерун, сирійського Тартусу або Тріполя в Лівії. За інформацією видання, на борту корабля також перебували вибухові речовини.

Як з'ясувалося в ході перевірки судна, в минулому воно вже використовувалося для перевезення наркотиків.