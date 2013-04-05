Єгипетські військові затримали судно з шістьма українцями

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні, 5 квітня, повідомив член екіпажа судна – громадянин України.

«2 квітня в протоці Тиран наше судно «Comr», бортовий номер 7735109, що йшло з Суету до Атабу, було затримане єгипетськими військовими і доставлене на військову базу в районі порту Сафага. На борту 10 членів екіпажа: 6 українців, 2 американці, 1 грек і 1 громадянин РФ – капітан», - повідомив член екіпажу.

За його словами, причина затримання судна екіпажу судна невідома.

«Що стало причиною затримання, ми не знаємо. З якою метою нас затримали – не знаємо. І що з нами далі буде - теж не знаємо. Зв'язатися з посольством можливості у нас немає: всі особисті мобільні телефони та інші засоби зв'язки, які були виявлені у нас при затриманні, забрали», - повідомив член команди затриманого судна.

Українські моряки, за словами моряка, який звернувся до УНІАН, сподіваються, що завдяки журналістам про те, що сталося, дізнаються (якщо ще не знають) представники МЗС України і вживатимуть заходи, необхідні для звільнення і повернення на батьківщину українських моряків.