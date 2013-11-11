Парламент Вірменії ратифікував спрощений візовий режим з ЄС

Угода про спрощення процедур видачі віз була підписана в грудні 2012 року, а угода про реадмісію - у квітні 2013 року, повідомляє РІА Новости.

Європарламент ратифікував ці угоди 9 жовтня. Угоди набудуть чинності через місяць після ратифікації.

Угода про спрощення візового режиму передбачає спрощення процедури надання в'їзних віз особам, які проживатимуть на території ЄС не більше 90 днів за 180-денний період. Нові правила прискорять процедуру видачі віз (рішення буде прийматися протягом десяти днів, в екстрених випадках - до двох днів і менше).

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Візи будуть дешевші (замість колишніх 60 євро тепер треба буде заплатити 35 євро), скоротиться кількість необхідних для надання в посольства документів (список документів скорочується для близьких родичів, членів офіційних делегацій, студентів, бізнесменів, журналістів, науковців і так далі).

Спрощено також процес надання віз багаторазового відвідування. Громадяни Вірменії - власники дипломатичних паспортів звільняються від необхідності отримання короткострокової візи.

Вірменія стала другою після Грузії країною в регіоні зі спрощеним візовим режимом з ЄС. Переговори Азербайджану з цього питання поки тривають. З 1 січня поточного року Вірменія скасувала візовий режим для громадян ЄС.