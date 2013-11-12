Затримана в Італії українська спортсменка відмовляється говорити про хід слідства

Затримана в Італії за підозрою у причетності до викрадення дітей українська спортсменка Лариса Москаленко продовжує відмовлятися від спілкування з представниками Посольства України в Італії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Вона досі відмовляється спілкуватися з представниками українського посольства. Тому якимось чином вплинути на цей процес, надати їй консульсько-правову допомогу наші консули не мають можливості”, - сказав Перебийніс і додав, що кожен громадянин має право відмовитись від контактів з консульською посадовою особою.

За його словами, незважаючи на це, консул України в Італії не полишає надії на те, що контакт з Москаленко відбудеться.

У даний час він контактує з її адвокатом.

“На жаль, детальної інформації від адвоката ми не можемо отримати, оскільки він також посилається на небажання Москаленко щодо розголошення будь-якої інформації про хід слідства”, - сказав Перебийніс.

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Він зазначив, що за інформацією, яку має МЗС, на сьогодні захист намагається змінити Москаленко міру запобіжного заходу, яка б не була пов'язана з арештом.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією італійських ЗМІ, карабінери заарештували 7 осіб, підозрюваних у причетності до викрадання дітей, серед яких українська спортсменка, бронзовий призер Олімпіади у Сеулі 1988 року з парусного спорту Москаленко.

Викрадання і переправлення за кордон дітей здійснювалося на замовлення одного з батьків, які розлучилися і були не задоволені рішенням суду щодо передачі дитини колишньому чоловіку або жінці.

Банда діяла на Сицилії, в Палермо і Капачі. До злочинної організацію входили ветерани спецпідрозділів збройних сил з багатьох країн.

5 листопада Перебийніс повідомив, що Москаленко затримана італійськими правоохоронцями, її звинувачують у незаконному утриманні неповнолітніх та незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Він повідомив, що українка відмовилась спілкуватися з українським консулом, і тому деталі щодо її утримання поки що невідомі.