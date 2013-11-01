ЗМІ: За викрадення дітей в Італії заарештували олімпійську медалістку з України

Італійська поліція розкрила міжнародну злочинну мережу, яка спеціалізувалася на викраденні неповнолітніх.

Як передає радіо «Свобода», про це йдеться в повідомленні електронної версії газети «Коррьєре делла сера».

Італійські карабінери заарештували 7 осіб, що підозрюються в причетності до викрадення дітей, серед яких українська спортсменка Лариса Москаленко, бронзовий призер Олімпіади в Сеулі 1988 року з вітрильного спорту.

Наголошується, що викрадання і переправлення за кордон дітей здійснювалося на замовлення одного з батьків, які розлучилися і були незадоволені рішенням суду щодо передачі дитини одному з колишніх батьків.

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Банда діяла на Сицилії, в Палермо і Капачі. До злочинної організації входили ветерани спецпідрозділів збройних сил з багатьох країн. Крім цього, до діяльності міжнародного організованого злочинного угруповання, за версією слідства, причетна Москаленко. Вона є власницею фірми, зареєстрованої на Сицилії, з оренди розкішних яхт, які Москаленко, як випливає з повідомлення газети, надавала разом з екіпажем для незаконного переміщення по морю неповнолітніх. Москаленко також було арештовано в ході операції італійських правоохоронних органів під кодовою назвою «Харон».

Організатором злочинного угруповання вважається норвежець, який створив контракторське агентство ABP World Group. Викрадання дітей здійснювалися в різних країнах, так само як і громадянство неповнолітніх було різним. Перевалочним пунктом завжди була Сицилія.