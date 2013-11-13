Британські політики вперше за тридцять років відвідали Аргентину

Як йдеться в повідомленні аргентинського зовнішньополітичного відомства, це перший подібний візит групи британських парламентаріїв до Аргентини після конфлікту 1982 навколо островів - до цього в Буенос-Айрес приїжджали лише окремі парламентарії для участі в семінарах або форумах, пише РІА Новости.

На прес-конференції за підсумками зустрічі глава МЗС розцінив візит парламентаріїв як "дуже важливий", при цьому вказавши на необхідність виконання резолюцій ООН, які закликають дві країни почати переговори щодо спірних островів. Як йдеться в повідомленні МЗС, у ході зустрічі з парламентаріями міністр вручив їм папки, "що містять текст 40 резолюцій ООН із закликами до діалогу" з цієї теми.

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Крім того, у своєму виступі перед парламентаріями міністр торкнувся питаннь, пов'язаних з "протекціоністським підходом" Європи на переговорах між ЄС і Південноамериканським загальним ринком Mercosur, а також необхідності реформи Ради безпеки ООН, в якому право вето постійних членів, за словами Тімермана, "не узгоджується" зі світовою реальністю.

Війна між Аргентиною і Великобританією за спірні острови почалася 2 квітня 1982, тривала 74 дні і закінчилася перемогою британської корони. У 2012 році, напередодні 30-ї річниці конфлікту, відносини між Лондоном і Буенос-Айресом через Фолклендські, або Мальвінські (як їх називають в Аргентині), острови загострилися знову.

Архіпелаг з двох великих і 200 невеликих островів в південно-західній Атлантиці розташований приблизно в 500 кілометрах від узбережжя Аргентини і в 12 тисячах кілометрів від Великобританії. Це фактично ворота в Антарктику, які дають контроль над надзвичайно багатими природними ресурсами районами океану.