ЗМІ: Британські зоологи вбили найстарішу тварину Землі

Дослідники дізналися про те, що виловлений поблизу берегів Ісландії молюск досяг віку в 507 років тільки після того, як розкрили його мушлю, вбивши цим її мешканця, повідомляє Лента.ру.

Вивчення мушель молюсків проводилося в рамках проекту з реконструкції кліматичних змін за останні кілька століть. Подробиці наводить датське видання videnskab.dk (англійський варіант є в Science Nordic), а стаття вчених з описом їх первинного дослідження була раніше опублікована в журналі Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

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Фахівці з університету Бангора спочатку мали намір з товщини кілець на мушлях молюсків визначити те, яким чином в минулому змінювалася температура морської води. Молюски виду Arctica islandica були і раніше відомі своєю високою тривалістю життя, тому вчені розраховували за їх річними кільцями відновити картину зміни клімату. Мушля тварин активно росте тільки в літні місяці, формуючи кільця на зразок деревних, і дізнатися точний вік можна простим підрахунком таких кілець.

Спочатку біологи порахували кількість кілець неправильно, але й цього вистачило для встановлення нового рекорду, 405 років. Повторне вивчення дозволило виявити 507 кілець, що з урахуванням року упіймання тварини, 2006, дає рік народження 1499.

Порівняно недавно, ще в 1980-х роках, біологи скептично дивилися на саму можливість двостулкових молюсків прожити більше ста років, але подальші знахідки мушель дозволили переглянути уявлення вчених про довголіття цих тварин. Радіоізотопний аналіз, проведений дослідниками, також підтвердив їхні підрахунки: можлива помилка не перевищує двох-трьох років.