У США розробили правила використання технології з видобутку сланцевого газу

Адміністрація американського штату Каліфорнія в п'ятницю опублікувала «довгоочікувані» правила проведення гідророзриву пласта (ГРП), який зокрема використовується енергетичними компаніями під час видобутку сланцевого газу, повідомляє видання Los Angeles Times.

«Ми вважаємо, що як тільки ці пропоновані правила набудуть чинності на початку 2015 року, ми будемо мати найсерйозніші в Америці захист довкілля і здоров'я жителів штату, а також забезпечимо підтримку ключового виробництва (видобуток вуглеводнів - УНІАН) для економіки Каліфорнії» , - цитує видання слова директора Державного департаменту охорони природи Марка Неходома.

Як відомо, Каліфорнія посідає третє місце в США за обсягом нафтового і газового видобутку. Процес, офіційно відомий як гідравлічний розрив пласта, включає в себе подачу води, піску і суміші хімічних речовин під тиском в геологічні пласти на місці видобутку вуглеводнів.

Як зазначає видання, прихильники даного процесу запевняють, що використання ГРП відкриває нові джерела енергії та створює високооплачувані робочі місця, в той час як противники стверджують, що гідророзрив викликає забруднення підземних запасів питної води і створює небезпеку для здоров'я людини.

Проте, як зауважує Los Angeles Times, документ, запропонований владою Каліфорнії, містить вимоги до компаній, що використовують ГРП, проводити обов'язкове незалежне наукове дослідження всіх плюсів і мінусів даної технології перед її застосуванням.

Також в документі йдеться, що вода буде регулярно контролюватися під час і після буріння, а також склад і концентрація хімічних речовин, що використовуються при ГРП, будуть оприлюднені в інтернеті.

Крім цього, перед початком бурінь компанії повинні будуть в обов'язковому порядку оповіщати довколишні райони.

«ГРП проводяться вже протягом півстоліття в нафтовидобувних регіонах Каліфорнії, але без спеціального контролю з боку державних регуляторів», - зазначає видання.

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Все змінилося в тих пір, коли губернатор штату Джеррі Браун підписав законопроект, що стимулює виробництво електроенергії з поновлюваних джерел.

«ГРП слід заохочувати до тих пір, поки це безпечно», - цитує видання заяву Брауна.

Як підкреслює видання, тепер даний документ пройде 60-денні громадські слухання, які розпочнуться з січня 2014 року в містах Каліфорнії, а остаточно документ повинен набути чинності 1 січня 2015 року.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладання угод про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька та Харківська області) та Олеської (Львівська та Івано - Франківська області) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 року переможцями конкурсу на укладання угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси на Олеській площі становлять 3 трлн куб м газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій і 25 млрд грн - на етапі промислової розробки.