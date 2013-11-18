Громадяни Південної Кореї хочуть подати до суду на Кім Чен Ина

Члени сімей громадян Південної Кореї, викрадених під час Корейської війни 1950-1953 років, мають намір подати позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі на лідера КНДР Кім Чен Ина, передає ІТАР-ТАРС.

Позивачі звинувачують нинішнього північнокорейського керівника у тому, що він незаконно утримує їх родичів і не вживає необхідних заходів для врегулювання даної ситуації, повідомила Асоціація сімей викрадених під час Корейської війни /Korean War Abductees Family Association/.

Крім Кім Чен Ина, у середу позови будуть подані також проти міністра народних збройних сил КНДР Чан Чон Нама, міністра державної безпеки Кім Вон Хону і міністра громадської безпеки Чой Бо Іля.

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"У минулому Пхеньян систематично відкидав ці звинувачення і намагався приховати факти викрадень мирних жителів, хоча там чудово відомо про ці злочинні діяння", - повідомили в Асоціації сімей викрадених під час Корейської війни.

Це перша спроба жителів півдня подати до суду на північнокорейського лідера і вище керівництво країни за звинуваченням у викраденні мирних громадян у роки війни, повідомляє в цьому зв'язку агентство Ренхап.