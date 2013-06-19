КНДР обурена заявою про те, що Кім Чен Ин захоплюється Гітлером

У повідомленні, опублікованому новинним сайтом, організованим перебіжчиками з Північної Кореї, йдеться, що високопосадовці отримали цю книгу в подарунок у січні.

Пхеньян засудив це повідомлення і виступив з погрозою проти перебіжчиків.

Адольф Гітлер написав Mein Kampf 1924 року, перебуваючи у в'язниці.

У книзі, назва якої перекладається як "Моя боротьба", описується його раннє життя й расистські погляди.

Новинний портал New Focus International написав повідомлення, посилаючись на неназваного північнокорейського чиновника в Китаї:

"Згадавши про те, що Гітлеру вдалося відновити Німеччину протягом короткого часу після поразки у Першій світовій війні, Кім Чен Ин видав наказ про глибоке вивчення Третього рейху і попросив практично застосовувати ці знання", - заявило джерело.

"Наклепницька кампанія"

Міністерство народної безпеки КНДР оприлюднило гнівну реакцію, яку передало офіційне інформаційне агентство країни, ЦТАК.

Міністерство спростувало ці повідомлення як "наклепницьку кампанію", яку здійснює "жменька негідників", аби стримати прогрес КНДР.

Як йдеться у заяві, цих перебіжчиків використовують Південна Корея і США.

Міністерство також висловило рішучість "фізично усунути... мерзенних людей, які зраджують".

Північна і Південна Кореї формально лишаються у стані війни, по тому, як по закінченні Корейської війни 1950-1953 років було підписане перемир'я, а не мирний договір.

Відносини між двома країнами загострилися по тому, як у лютому Пхеньян здійснив ядерне випробування.

За підрахунками, з 1950 року понад 20 тисяч корейців втекли з Півночі на Південь.

ВВС Україна