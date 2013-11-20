Рештки пілотів літака, що розбився в Казані, перевірять на вміст алкоголю, повідомив РІА Новини глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.

"Це встановлюється. Ми завжди, коли відбуваються такі тяжкі катастрофи, з'ясовуємо це питання. Коли ми знайдемо рештки пілотів, ми перевіримо їх на алкоголь. На жаль досвід розслідування таких справ показує, от скажімо Пермська катастрофа, яка трапилася в 2009 році, показала що одним з факторів (міг бути) нетверезий стан пілотів, які здійснювали посадку. Це питання буде досліджено з усією ретельністю", - сказав Бастрикін.

Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан", що летів з Москви, в неділю розбився при посадці в аеропорту Казані. Авіакатастрофа забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів.