Білорусь видасть Росії арештованого голову "Уралкалію"
Генпрокуратура Білорусі вирішила видати в РФ Владислава Баумгертнера, який очолював "Уралкалій"
Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури Росії
"На вимогу Генеральної прокуратури Російської Федерації Генеральна прокуратура Республіки Білорусь прийняла рішення видати до Росії громадянина РФ Владислава Баумгертнера", - сказано в повідомленні.
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Баумгертнер звинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.33 , ч.2 ст.201 Кримінального кодексу Російської Федерації, а саме в тому, що, будучи особою, яка виконує управлінські функції в комерційній організації, використовував свої повноваження всупереч законним інтересам цієї організації і з метою отримання вигод і переваг для себе й інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Найближчим часом Баумгертнер буде переданий представникам російських правоохоронних органів.
Як повідомляв УНІАН, Баумгертнера було затримано 26 серпня після припинення співробітництва "Уралкалію" з "Білоруськалієм". Пізніше білоруська влада оголосила в міжнародний розшук співвласника компанії Сулеймана Керімова.
Баумгертнер обвинувачується в зловживанні владою і службовими повноваженнями, що, за версією Слідчого комітету Білорусі, «завдало істотної шкоди державним і суспільним інтересам країни, а також завдало збитків в особливо великому розмірі ВАТ «Білоруськалій» і ЗАТ «Білоруська калійна компанія».