У Пакистані підірвався смертник: є жертви

Щонайменше 8 чоловік загинули і 17 поранені в результаті терористичної атаки на північному заході Пакистану, повідомляють місцеві телеканали з посиланням на поліцейські джерела.

Як передає Ассошіейтед прес, вибух відбувся в місті Мінгора в долині Сват, де останні місяці не припиняються теракти, організовані угрупуваннями ісламізму.

За інформацією тележурналістів, бойовик-смертник висадив себе при наближенні армійського конвою, який перетинав місто. Серед загиблих - один військовослужбовець. Ще 13 військовослужбовців поранені.

Решта жертв - мирні жителі.