У московському метро двоє пасажирів розстріляли дагестанця (відео)

Конфлікт, що закінчився стріляниною, стався на сірій гілці столичної підземки ще 17 листопада, але відомо про нього стало тільки зараз. У розпорядженні Life News опинився відеозапис бійки, зробленої камерою відеоспостереження.

На кадрах видно, як у вагон заходять двоє хлопців. Вони сідають і спочатку спокійно їдуть, але потім увагу одного з них привертає молодий чоловік, який сидів навпроти.

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У якийсь момент один із злочинців киває опонентові, а потім вимовляє якусь фразу. Після цієї події розгортаються з блискавичною швидкістю.

Один з молодих людей дістає травматичний пістолет і на очах у переляканих пасажирів в упор стріляє в живіт 30-річному Хашиму Латіпову, потім штовхає його ногою і випускає другу кулю - цього разу в голову.

Після цього приятелі повернулися до дверей і, продовжуючи погрожувати пістолетом, дочекалися, коли поїзд під'їде до станції "Нагірна".

На кадрах відеозапису можна добре розгледіти обличчя злочинців, але поліцейським поки не вдалося їх затримати.

- Особи нападників на даний момент не встановлені, ведеться їх пошук, - прокоментувало джерело, близьке до слідства. - Потерпілий був відразу госпіталізований до лікарні: одна з куль увійшла йому в верхню щелепу і сильно деформувала обличчя.

Хашим Латіпов вже переніс кілька операцій і продовжує лікування.