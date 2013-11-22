Підраховано суму збитків, завданих російському посольству у Варшаві

Шкода, завдана майну російського посольства у Варшаві від дій хуліганів під час «Маршу незалежності» 11 листопада, становила 11 тисяч доларів.

Про це сказала РІА «Новости» прес-аташе дипмісії Валерія Пержинська.

«Шкода становила 11 тисяч доларів», - сказала вона, нагадавши, що Росія добиватиметься її компенсації від польської влади, яка не зуміла забезпечити безпеку посольства.

Основної шкоди учасники організованої в День незалежності Польщі ходи завдали автоматичним воротам посольства, також постраждали три машини дипломатів, через пожежу в поліцейській будці закоптився і потребує фарбування стовп огорожі.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада у Варшаві під час "Маршу незалежності", організованого радикальними націоналістичними організаціями, сталося кілька інцидентів і зіткнень молодих людей з правоохоронцями і з представниками ліберальних організацій.

Група чисельністю від 200 до 300 чоловік напала на кілька установ, серед яких було Посольство Росії. За даними польських правоохоронних органів, хулігани підпалили будку охоронця посольства і кидали у бік посольства камені та флаєри, викрикували непристойні слова на адресу росіян.

Організатори маршу заявили, що хулігани не мають ніякого стосунку до них, відзначаючи, що в їхньому заході взяли участь "десятки тисяч" людей, назвавши їх "справжніми патріотами Польщі".