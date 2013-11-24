Прем'єр Ізраїлю назвав "історичною помилкою" ядерні домовленості з Іраном

Компроміс, який погодила минулої ночі «шістка» великих держав з Іраном, йде врозріз із закликами Нетаньяху не послабляти тиску, поки Ісламська республіка не піде на повне припинення самостійного виробництва ядерного палива, вивезення накопичених його запасів і демонтаж відповідного обладнання, повідомляє РІА Новости.

«Світ стає набагато більш страшним місцем, оскільки найнебезпечніший режим на планеті зробив значний крок на шляху до володіння найнебезпечнішj. на планеті зброєю» , - сказав прем'єр на засіданні кабінету. Нетаньяху, який витратив останні тижні на телефонні бесіди і особисті зустрічі з лідерами країн «шістки», звинуватив світову спільноту в ігноруванні рішень ООН.

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«Вперше провідні держави світу погодилися із збагаченням урану в Ірані, проігнорувавши рішення Ради Безпеки ООН, яке самі ж ініціювали ... З Ірану знімаються санкції в обмін на косметичні поступки, які за кілька тижнів можна відіграти назад», - сказав Нетаньяху, чию заяву поширила урядова канцелярія.

Женевські угоди, за його словами, становлять небезпеку для багатьох країн, включаючи Ізраїль, який має «право і обов'язок самостійно захищати себе від будь-якої загрози». «Як голова уряду хочу ясно дати зрозуміти: Ізраїль не дозволить Ірану розробити ядерну зброю», - сказав Нетаньяху.