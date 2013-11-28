В ЄС розповіли, як США можуть зняти напруженість у відносинах з Європою

Щоб зняти напруженість у відносинах ЄС та США, Америці доведеться скорегувати свою діяльність відповідно з європейським правом, а також дозволити громадянам ЄС захищати свої інтереси в американському суді, пише Russia Today із посиланням на The Guardian.

«Громадяни ЄС не користуються тими ж правами і процесуальними гарантіями, як американці. Жителі Штатів можуть звернутися до європейського суду, якщо вони вважають, що їхні права були порушені. Європейці ж без права проживання в Америці - ні», - заявила Вівіан Редінг, комісар Європейського союзу з юстиції, фундаментальних прав і громадянства. «Протягом двох років я намагалася врегулювати цю проблему, але так нічого і не домоглася. Американці заявляли, що наша вимога неможлива без зміни законодавства США, а на це адміністрація не піде», - зазначила вона.

Якщо ЄС перегляне угоду про вільний обмін даними з Америкою, громадяни Європейського союзу зможуть звертатися з позовами до американських судів і відстоювати безпеку своєї персональної інформації самостійно. На подібний крок ЄС піде, якщо такі компанії, як Google, Microsoft і Facebook, не переглянуть свою політику щодо безпеки користувача інформації.

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Високопоставлені чиновники ЄС з обережністю припускають, що адміністрація Обами усвідомлює масштаби збитку, нанесеного трансатлантичній угоді після публікації документів Сноудена, і, щоб заспокоїти ЄС, піде на значні поступки.

Вівіан Редінг також торкнулася проблеми безпеки обміну комерційними даними. За її словами, існуюча програма «Безпечна гавань» потребує доопрацювання. «Європейські компанії повинні конкурувати з американськими на рівних умовах», - заявила Редінг.

Тиск на американську сторону під час переговорів минулого тижня не дав результатів - Редінг не вдалося отримати дані про те, в яких масштабах АНБ вело стеження за європейцями. Поступки США в сфері правового захисту європейців були центральним вимогою Брюсселя, підкреслила Редінг.

Європа також переглядає поточні договори з обміну даними з американськими судово-поліцейськими службами. У планах ЄС зобов'язати американських інтернет-провайдерів, що працюють на території Європи, отримувати дозвіл на передачу даних у США .

Нагадаємо, що в червні Едвард Сноуден опублікував інформацію, згідно з якою Агентство національної безпеки США прослуховувало телефони і стежило за користувачами інтернету в усьому світі.