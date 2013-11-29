Літак з делегацією Чехії здійснив жорстку посадку в аеропорту Стокгольма

Про це повідомляє чеська інтернет-портал IDNES.cz з посиланням на прес-секретаря міністерства оборони Чехії Яна Пейшека, пише РІА Новости.

"Можу підтвердити, що в четвер в аеропорту Стокгольма сталася аварія військового літака Як-40", - сказав Пейшек.

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Під час жорсткої посадки літака не спрацювали гальма.

На борту Як-40 перебували 11 осіб, у тому числі перший заступник міністра оборони Чехії Даніел Коштовал і командувач військово-повітряними силами генерал Лібор Штефаник.

Чеська офіційна делегація прилетіла до Стокгольма для обговорення продовження контракту на оренду шведських винищувачів JAS-39 Gripen.