Літак з делегацією Чехії здійснив жорстку посадку в аеропорту Стокгольма
02:49, 29 листопада 2013Світ
1009 0
Літак з військовою делегацією Чехії на борту під час приземлення в аеропорту Стокгольма виїхав за злітну смугу, поранених немає.
Під час жорсткої посадки літака не спрацювали гальма
Про це повідомляє чеська інтернет-портал IDNES.cz з посиланням на прес-секретаря міністерства оборони Чехії Яна Пейшека, пише РІА Новости.
"Можу підтвердити, що в четвер в аеропорту Стокгольма сталася аварія військового літака Як-40", - сказав Пейшек.
На тему: У США екстрено сів літак з 78 пасажирами на борту
Під час жорсткої посадки літака не спрацювали гальма.
На борту Як-40 перебували 11 осіб, у тому числі перший заступник міністра оборони Чехії Даніел Коштовал і командувач військово-повітряними силами генерал Лібор Штефаник.
Чеська офіційна делегація прилетіла до Стокгольма для обговорення продовження контракту на оренду шведських винищувачів JAS-39 Gripen.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter