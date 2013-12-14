Британський принц Гаррі підкорив Південний полюс (відео)

Експедиційна група, до складу якої входив принц Гаррі, після трьох тижнів подорожі в п'ятницю підкорила Південний полюс, пише Дзеркало тижня з посиланням на Інтерфакс.

Крім принца, у неї також входили ветерани британських збройних сил, що отримали поранення і каліцтва під час бойових дій в Афганістані.

В експедиції на Південний полюс брало участь кілька груп, в одну з яких входив принц Гаррі.

В ході неї мандрівники зіткнулися з непростими погодними умовами. Зокрема, їм доводилося витримувати низькі температури до мінус 40 градусів за Цельсієм, а також долати шквалистий вітер, швидкість якого місцями досягала 80 км/ч.

Учасники експедиції почали підготовку до неї заздалегідь.

зокрема, у вересні цього року повідомлялося, що для підготовки до подорожі на Південний полюс принц Гаррі і його товариші по експедиції провели більше 20 годин при температурі -35 градусів за Цельсієм і швидкості "штучного" вітру 72 км/годину в спеціальній морозильній камері.