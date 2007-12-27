Рейтинг Медведєва злетів до стелі
11:09, 27 грудня 2007Світ
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Учень перевершив учителя
Якби вибори президента Росії відбулися цієї неділі, за кандидата від "Єдиної Росії" Дмитра Медведєва готові віддати голоси майже 80 відсотків виборців.
Такі дані опитування Аналітичного центра Юрія Левади, передає 5 канал. Лідери ЛДПР та комуністів Володимир Жириновський і Геннадій Зюганов, за цими даними, набирають лише по дев`ять відсотків. А колишній прем`єр Михайло Касьянов - лише два. Що цікаво - подібне опитування проводили і два тижні тому. Але тоді Медведєв набрав лише 35 відсотків голосів. Утім, після того, як Президент Володимир Путін 10 грудня публічно підтримав його кандидатуру, кількість прихильників Медведєва стрімко зросла.
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