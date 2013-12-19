Путін: ракет «Іскандер» на кордоні з ЄС ще не розміщували

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, виступаючи на щорічній підсумковій прес-конференції року в Москві, передає Радіо Свобода.

Президент РФ зазначив, що ці ракети – "не єдиний метод захисту і реакції" на загрози, які Росія вбачає для себе.

Путін нагадав, що Росія вважає за таку загрозу систему протиракетної оборони, що її створюють у Європі країни-члени НАТО, і що розміщення ракет "Іскандер" у Калінінградській області – лише один із варіантів реагування.

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Попередніми днями в Міністерстві оборони Росії заявляли, що розміщення ракет малої далекосяжності в західній частині країни не порушує ніяких міжнародних домовленостей, у яких бере участь Москва, але при цьому не уточнювали, де саме розмістили і чи розмістили взагалі нові ракети.

Повідомлення про розміщення нових ракет викликали стурбованість у сусідніх із Росією державах Балтії, в Польщі, а також у США.

Наприкінці минулого тижня німецький щоденник "Більд" написав, що дані супутникової розвідки засвідчили розміщення протягом останнього року десятків передових мобільних ракетних комплексів "Іскандер-М" у Росії біля кордону з Польщею в Калінінградській області, крайній західній частині території Росії, а також уздовж кордону з трьома державами Балтії.

Ці ракети, відомі в союзі НАТО як SS-26, здатні нести і звичайні, і ядерні боєголовки і мають, за даними газети, далекосяжність близько 500 кілометрів.

Росія вже давно погрожувала розмістити ці ракетні комплекси, високо мобільні, мало помітні і швидкі в дії, в Калінінградській області як захід у відповідь на плани розгорнути в Європі нову систему протиракетної оборони НАТО і США, що призначена для перехоплення можливих ракет із Ірану чи Північної Кореї і не здатна протистояти російським ракетам.