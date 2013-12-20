Бразильці вийшли на демонстрацію з вимогою дати притулок Сноудену

04:38, 20 грудня 2013
Світ
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Десятки жителів Бразилії вийшли в четвер на демонстрацію в Сан-Паулу з вимогою надати політичний притулок екс-співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену, повідомляють латиноамериканські ЗМІ.

Едвард Сноуден

Учасники акції вдягли на себе маски, що зображують Сноудена, і дійшли до місця, де в той момент перебувала на одному із заходів президент країни Ділма Руссефф у супроводі своїх міністрів, пише РІА Новости.

Раніше Руссефф заявила, що її уряд ніяк не коментуватиме відкритий лист Сноудена, в якому той пропонує допомогу в розслідуванні стеження з боку США в обмін на політичний притулок.

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За даними видання Folha de Sao Paolo, Сноуден написав відкритого листа і адресував його народу і владі Бразилії. У цьому листі він зазначив, що був вражений різкою критикою діяльності американських спецслужб і шпигунства з боку США, висловленої бразильським урядом.

Маніфестанти несли в руках плакати "Ділма, привітайте Сноудена!".

Викривальні матеріали про діяльність американських спецслужб проти Бразилії стали причиною охолодження у відносинах між двома країнами. Глава бразильської держави з трибуни Генасамблеї ООН виступила з різким засудженням подібної шпигунської діяльності.

Бразилія висунула ініціативу створити механізми цивільного контролю над інтернетом, щоб забезпечити безпеку його користувачів, не обмежуючи їх прав на вільний доступ до ресурсів світової мережі.

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