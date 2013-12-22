Суд призупинив повноваження мера Тбілісі

Як повідомляє Грузія Online, таке рішення ухвалив суддя Тбіліського міського суду вже після оголошення вироку, згідно з яким Угулава було обрано заставу в 50 тисяч ларі.

Угулава розцінив рішення суду про припинення його повноважень як спробу уряду «паралізувати місцеве самоврядування Тбілісі на час, що залишився до виборів мера».

Разом з цим він заявив, що “боротьба не припиняється”.

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“Механізму відставки обраного мера з посади, окрім виборів, не існує, і я боротимуся до кінця, щоб висловлена на виборах народом воля не розтоптувалася в закритих кабінетах", - заявив Угулава.

Обвинувачення вважає, що повноваження Угулава мають бути припинені, щоб він не використовував своє службове становище для тиску на свідків і знищення доказів.

Як раніше повідомляли ЗМІ, мер Тбілісі Угулава обвинувачується в груповому привласненні державних коштів на 48 млн. доларів з Фонду розвитку Тбілісі. Йому загрожує тюремне ув‘язнення від 7 до 11 років.

Напередодні прокуратура Грузії вимагала в суді для мера Тбілісі запобіжний захід у вигляді арешту і усунення з посади .

Попередній розгляд справи призначено на 5 лютого 2014 року.

Угулава з 2003 по 2005 обіймав різні посади у владі: від заступника міністра юстиції, заступника міністра безпеки до керівника адміністрації Президента Михайла Саакашвілі.

Угулава займав пост мера Тбілісі з липня 2005 року, коли був призначений на цю посаду Саакашвілі. Після місцевих виборів 2006 року був обраний мером Тбілісі від муніципальних зборів.