На "Фукусімі" стався витік близько 2 тонн радіоактивної води

За повідомленнями компанії оператора «Фукусіми-1» TEPCO, за останню добу через три нові проломи в захисній дамбі витекло близько 1,8 тонн води з вмістом радіоактивних частинок, передає ИТАР-ТАСС.

Експерти вважають, що причиною стало пошкодження у фундаменті захисного бар'єру, викликане сильними дощами, які йшли в регіоні останні кілька днів. В енергокомпанії наголосили, що радіоактивна рідина не потрапила в море.

Відзначимо, що напередодні фахівці TEPCO вже повідомляли про аналогічний інцидент. Тоді за межі захисної дамби, навколо цистерни з радіоактивною водою на території 4-го енергоблоку, витекло близько 1,6 тонн рідини. За даними компанії вміст стронцію-90 в її зразках становить 93 Беккереля на літр при нормі в 10 беккерелів.

Нагадаємо, що в серпні на АЕС була виявлена ​​найбільший після аварії 2011 витік 300 тонн радіоактивної води зі сховища, куди вода потрапляє після охолодження реакторів. Виник ризик її попадання разом з грунтовими водами в океан. Комітет з контролю над атомною енергетикою присвоїв витоку третій рівень небезпеки за шкалою INES.