Президентом Узбекистану став Іслам Карімов

Центральна виборча комісія Узбекистану ухвалила вважати Іслама КАРІМОВА обраним на пост президента країни.

Як повідомляє "Газета.ру", таке рішення ухвалено на засіданні ЦВК, на якому підбито підсумки президентських виборів, що відбулися 23 грудня.

Як повідомив голова Центральної виборчої комісії Мірза-Улугбек АБДУСАЛОМОВ, на підставі протоколів окружних виборчих комісій, які надійшли, ЦВК визначила, що в голосуванні 23 грудня з 16 млн. 297 тис. 400 зареєстрованих виборців узяли участь 14 млн. 765 тис. 444, що становило 90,6% від загальної кількості виборців, внесених до списків.

За кандидатуру І.КАРІМОВА, висунутого Рухом підприємців і ділових людей - Ліберально-демократичною партією Узбекистану, проголосувало 13 млн. 8 тис. 357 виборців або 88,1% від загального числа голосів виборців, які взяли участь у виборах.